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Свято 21 лютого: що категорично не можна робити, і в чому особливість цього дня

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Понеділок 21 лютого 2022 05:55
Свято 21 лютого: що категорично не можна робити, і в чому особливість цього дня Фото: яке свято 21 лютого (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

21 лютого 2022 року в церковному православному календарі вшановується пам'ять пророка, святого Захарія Серповидця. У народі цей день називають Захарія, "Іменини серпа", Захарія Серповидця, і він має свої особливості.

Що строго заборонено робити в цей день, прикмети, традиції і у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Важливі традиції 21 лютого, що потрібно зробити

Раніше люди точили серпи в цей день, готуючись до нового сезону. У сучасному світі залишилася традиції лагодити і точити ножі на Захарія. Подейкують, що це принесе благополуччя і удачу на цілий рік.

Колись наші предки сприймали всі гострі предмети в якості захисту від нечистої сили, ставилися до них з повагою. Також вірили, що Захарій Серповидець спускається на землю з небес і перевіряє, як підготували господарі інструмент для весни і літа.

Також цей день вважався хорошим, щоб грати весілля.

Що заборонено робити на Захарія

  • Пломбувати зуби і проводити хірургічні операції. Таке лікування не піде на користь.
  • Заздрити кому-небудь, інакше наврочити людини, а пристріт згодом до вас повернеться.
  • Довго дивитися в дзеркало - можете накликати біду.
  • Планувати важливі справи - особливо, якщо вони пов'язані з грошима.

Прикмети 21 лютого

  • Грім віщує вітряну погоду навесні і влітку.
  • Мороз - до швидкого приходу весни і потепління.
  • На деревах іній - влітку буде багато меду.
  • Собака в снігу валяється - чекай тепла.
  • Тварини поводяться неспокійно, буде снігопад або хуртовина.
  • Дуги або кола навколо Місяця - весна буде ранньою.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Федір, Гектор. Обов'язково привітайте близьких і знайомих, яких так звуть.

Раніше ми писали, скільки вихідних і святкових днів нас чекає в березні 2022. З'явився календар на перший місяць весни.

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