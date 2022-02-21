Свято 21 лютого: що категорично не можна робити, і в чому особливість цього дня
21 лютого 2022 року в церковному православному календарі вшановується пам'ять пророка, святого Захарія Серповидця. У народі цей день називають Захарія, "Іменини серпа", Захарія Серповидця, і він має свої особливості.
Що строго заборонено робити в цей день, прикмети, традиції і у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Важливі традиції 21 лютого, що потрібно зробити
Раніше люди точили серпи в цей день, готуючись до нового сезону. У сучасному світі залишилася традиції лагодити і точити ножі на Захарія. Подейкують, що це принесе благополуччя і удачу на цілий рік.
Колись наші предки сприймали всі гострі предмети в якості захисту від нечистої сили, ставилися до них з повагою. Також вірили, що Захарій Серповидець спускається на землю з небес і перевіряє, як підготували господарі інструмент для весни і літа.
Також цей день вважався хорошим, щоб грати весілля.
Що заборонено робити на Захарія
- Пломбувати зуби і проводити хірургічні операції. Таке лікування не піде на користь.
- Заздрити кому-небудь, інакше наврочити людини, а пристріт згодом до вас повернеться.
- Довго дивитися в дзеркало - можете накликати біду.
- Планувати важливі справи - особливо, якщо вони пов'язані з грошима.
Прикмети 21 лютого
- Грім віщує вітряну погоду навесні і влітку.
- Мороз - до швидкого приходу весни і потепління.
- На деревах іній - влітку буде багато меду.
- Собака в снігу валяється - чекай тепла.
- Тварини поводяться неспокійно, буде снігопад або хуртовина.
- Дуги або кола навколо Місяця - весна буде ранньою.
Іменини сьогодні святкують:
Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Федір, Гектор. Обов'язково привітайте близьких і знайомих, яких так звуть.
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