Праздник 21 августа: все приметы дня, что нельзя делать в эту дату

31 августа в народном календаре почитается память раннехристианских мучеников Флора и Лавра
Какой сегодня праздник. Православная церковь 31 августа почитает память двух мучеников в период раннего христианства – Лавра и Фрола. Это родные братья, которые были искусными каменщиками. Правитель города, в котором они жили, издал указ, согласно которому Фрол и Лавр должны были отправиться на строительство языческого храма. Плату, которую братья получили за работу, они раздавали бедным людям и все время стремились проповедовать Слово Божие.
В некоторых местах между деревнями устраивали конные соревнования. Хозяйки делали обрядовую выпечку: в форме подковы или в форме двухголовых коней.
В этот день в северных областях обычно начинаются первые заморозки. Крестьяне заканчивали посев озимых. В народе говорили: "Если до Флора не отсеешься, то родятся одни сорняки".
Именинники – Георгий (Юрий, Егор), Иван, Илларион, Лавр, Емельян.
Как мы ранее писали, украинцев ожидают затяжные выходные в августе.