Свято 21 серпня: всі прикмети дня, що не можна робити в цю дату

31 серпня в народному календарі вшановується пам'ять ранньохристиянських мучеників Флора і Лавра
Яке сьогодні свято. Православна церква 31 серпня вшановує пам'ять двох мучеників у період раннього християнства – Лавра і Фрола. Це рідні брати, які були майстерними мулярами. Правитель міста, в якому вони жили, видав указ, згідно з яким Фрол і Лавр повинні були відправитися на будівництво язичницького храму. Плату, яку брати отримали за роботу, вони роздавали бідним людям і весь час прагнули проповідувати Слово Боже.
В деяких місцях між селами влаштовували кінні змагання. Господині робили обрядову випічку: у формі підкови або у формі двоголових коней.
В цей день в північних областях зазвичай починаються перші заморозки. Селяни закінчували сівбу озимих. У народі говорили: "Якщо до Флора не посієш, то народяться одні бур'яни".
Іменинники – Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Іларіон, Лавр, Омелян.
Як ми раніше писали, українців очікують затяжні вихідні в серпні.