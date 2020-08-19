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Украинцев ожидают затяжные выходные в августе: сколько будем отдыхать

Среда 19 августа 2020 16:04
Украинцев ожидают затяжные выходные в августе: сколько будем отдыхать
В Украине будут длинные выходные в связи с Днем Независимости (иллюстративное фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине благодаря Дню Независимости будет дополнительный выходной

В Украине в связи с праздником День Независимости 24 августа граждан ожидают затяжные выходные. Так, кроме субботы и воскресенья 22 и 23 августа, отдыхать украинцы будут еще и на следующий день.

Государственный праздник День Независимости ежегодно отмечают 24 августа, и в 2020 году дата приходится на понедельник. Таким образом первый рабочий день следующей недели будет официальным выходным. Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Рабочие дни после Дня Независимости начнутся со вторника и продлятся по пятницу включительно.

Отметим также, что в это воскресенье, 23 августа, украинцы также будут праздновать День государственного флага Украины.

Вообще в последнем месяце лета у работников с пятидневной рабочей неделей в 2020-м всего предполагается 20 рабочих и 11 выходных дней.

Кстати, в этот раз в Киеве праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости будут проходить на Михайловской и Софиевской площадях, а не на Крещатике и Майдане Независимости, как это было прежде. Такое решение утвердили на заседании правительства. Само празднование пройдет без парада и с учетом карантинных требований.

Ранее стало известно, как в Украине будут отмечать День независимости.

Также мы писали о том, что в Украине появятся новые государственные праздники и рассказывали, когда будем отмечать.

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