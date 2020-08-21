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Праздник 21 августа: все приметы дня, что нельзя делать в эту дату

Пятница 21 августа 2020 06:02
Праздник 21 августа: все приметы дня, что нельзя делать в эту дату
Праздник 21 августа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

31 августа в народном календаре почитается память раннехристианских мучеников Флора и Лавра

Какой сегодня праздник. Православная церковь 31 августа почитает память двух мучеников в период раннего христианства – Лавра и Фрола. Это родные братья, которые были искусными каменщиками. Правитель города, в котором они жили, издал указ, согласно которому Фрол и Лавр должны были отправиться на строительство языческого храма. Плату, которую братья получили за работу, они раздавали бедным людям и все время стремились проповедовать Слово Божие.

В некоторых местах между деревнями устраивали конные соревнования. Хозяйки делали обрядовую выпечку: в форме подковы или в форме двухголовых коней.

В этот день в северных областях обычно начинаются первые заморозки. Крестьяне заканчивали посев озимых. В народе говорили: "Если до Флора не отсеешься, то родятся одни сорняки".

Именинники – Георгий (Юрий, Егор), Иван, Илларион, Лавр, Емельян.

Главные приметы этого дня

  • Не успеешь посеять рожь до Фрола – будет плохой урожай в следующем году.
  • Напротив, коня, по примете, нужно обязательно хорошо накормить.
  • Лошадей полагалось обязательно окропить святой водой, чтобы они не болели, были крепкими и смогли пережить даже суровую зиму.
  • Лошадь часто перебирает ногами и фыркает – ждите ненастной погоды.
  • Если корни толстые, то, по этой примете, можно ожидать хорошего урожая уже на следующий год.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день запрещено работать на лошадях.
  • Также запрещено 31 августа запрягать телеги и выжигать тавро на скотине.

Как мы ранее писали, украинцев ожидают затяжные выходные в августе.

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