Свято 21 серпня: всі прикмети дня, що не можна робити в цю дату

Свято 21 серпня (колаж РБК-Україна)

31 серпня в народному календарі вшановується пам'ять ранньохристиянських мучеників Флора і Лавра

Яке сьогодні свято. Православна церква 31 серпня вшановує пам'ять двох мучеників у період раннього християнства – Лавра і Фрола. Це рідні брати, які були майстерними мулярами. Правитель міста, в якому вони жили, видав указ, згідно з яким Фрол і Лавр повинні були відправитися на будівництво язичницького храму. Плату, яку брати отримали за роботу, вони роздавали бідним людям і весь час прагнули проповідувати Слово Боже.

В деяких місцях між селами влаштовували кінні змагання. Господині робили обрядову випічку: у формі підкови або у формі двоголових коней.

В цей день в північних областях зазвичай починаються перші заморозки. Селяни закінчували сівбу озимих. У народі говорили: "Якщо до Флора не посієш, то народяться одні бур'яни".

Іменинники – Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Іларіон, Лавр, Омелян.

Головні прикмети цього дня

Не встигнеш посіяти жито до Фрола – буде поганий урожай у наступному році.

Навпаки, коня, за прикметою, потрібно обов'язково добре нагодувати.

Коней належало обов'язково окропити святою водою, щоб вони не хворіли, були міцними і змогли пережити навіть сувору зиму.

Кінь часто перебирає ногами і фиркає – чекай негоди.

Якщо корені товсті, то, по цій прикметі, можна чекати хорошого урожаю вже на наступний рік.

Що не можна робити в цей день

У цей день заборонено працювати на конях.

Також заборонено 31 серпня запрягати вози й випалювати тавро на скотині.

Як ми раніше писали, українців очікують затяжні вихідні в серпні.