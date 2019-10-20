Праздник 20 октября: что сегодня нельзя делать, важные приметы

Какой сегодня праздник. 20 октября христиане почитают святых мучеников Сергия и Вакха, которые жили в III веке и не убоялись истязаний и жестокой казни за то, что не пожелали отречься от веры в Иисуса Христа. В народе у праздника другое название - Сергей Зимний или Зазимки, и в этот день встречали холода. Дата связана с рядом обычаев и имеет правила и запреты, которые предки боялись нарушать, чтобы не навлечь на себя болезни и неудачу.

Как гласят церковные предания, Сергий и Вакх были воинами Римской империи и пользовались расположением и уважением императора Максимиана. Когда выяснилось, что офицеры на самом деле христиане, тот сначала уговорами и обещаниями, а после и угрозами пытался заставить их отказаться от Веры и поклониться идолам. Но все было тщетно - Сергий и Вакх оставались непоколебимы и приносить языческим богам жертвы отказывались. Тогда император отправил их к правителю Сирии Антиоху, известному своей нетерпимостью к христианам. Праведники были зверски замучены - Вакха забили бичами до смерти, а Сергий после длительных пыток был обезглавлен.

20 октября верующие чтят память мучеников Сергия и Вакха (Фрагмент иконы, фото из открытых источников)

Мощи святых мучеников сначала находились в Ресафе, а затем были перенесены в Венецию, где хранятся до сих пор.

Традиции и запреты на Сергея Зимнего:

Согласно традиции, с самого утра на Зазимки кормили сначала домашнюю скотину, и только после этого за завтраком собиралась вся семья. Считалось, что тогда животные - от лошади и коровы до кота и собаки - не будут болеть и станут приносить больше пользы.

Также бытовал обряд, по которому печь должен был растопить самый младший в семье - тогда тепло и уют останутся в доме на всю зиму.

В этот день хозяйки по поверьям не должны работать с тестом - верили, что выпекание или другие приготовления могут принести несчастье, причем всем родным и близким.

Замужние женщины должны надевать на голову новый платок, купленный мужем, и так ходить целый день. По поверьям, такой головной убор способен избавить от мигрени и головной боли, а также притягивал достаток в дом.

Заключение браков на Сергея Зимнего обычно не проводили - этот день считался не благоприятным для свадьбы. Беременные боялись родов именно в этот праздник, так как верили, что они пройдут очень болезненно, а судьба у появившегося на свет ребенка будет тяжелая.

В день мучеников Сергия и Вакха в народе говорили "Сергей зиму встречает" (Иллюстративное фото: poxabay.com)

Главные приметы в день Сергия и Вакха: