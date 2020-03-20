Праздник 20 марта: что строго запрещено делать, важные приметы

20 марта считается очень сильным днем энергетически, поскольку сегодня - день весеннего равноденствия
Какой сегодня праздник. 20 марта православные христиане чтят память великомученика Василия, которого в народе еще называют "Капельником". В чем особенность сегодняшнего дня, что можно и что нельзя делать, народные приметы 20 марта - в материале Styler.
В этот день православные христиане поклонялись чудодейственной иконе "Споручница грешных". Ей молились об избавлении от недугов. Раньше на Василия-Капельника начинались долгожданные оттепели, текли ручьи. Кроме того, 20 марта - день весеннего равноденствия - энергетически очень сильный день.
Именины сегодня кроме Василия отмечают также: Анна, Антонина, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.
Ранее мы писали, когда нужно садить и сеять согласно посевному календарю на март 2020, чтобы получить хороший урожай в саду и огороде.