Свято 20 березня: що суворо заборонено робити, важливі прикмети

20 березня вважається дуже сильним днем енергетично, оскільки сьогодні - день весняного рівнодення
Яке сьогодні свято. 20 березня православні християни вшановують пам'ять великомученика Василя, якого в народі ще називають "Крапельником". В чому особливість сьогоднішнього дня, що можна і що не можна робити, народні прикмети 20 березня - в матеріалі Styler.
В цей день православні християни поклонялись чудодійній іконі "Споручниця грішних". Їй молилися про порятунок від недуг. Раніше на Василя-Крапельника починалися довгоочікувані відлиги, текли струмки. Крім того, 20 березня - день весняного рівнодення - енергетично дуже сильний день.
Іменини сьогодні крім Василя відзначають також: Анна, Антоніна, Євген, Євдокія, Катерина, Омелян, Ксенія, Марія, Надія, Микола, Павло.
Раніше ми писали, коли потрібно садити і сіяти згідно посівному календарю на березень 2020, щоб отримати хороший урожай в саду і городі.