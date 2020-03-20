ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Праздник 20 марта: что строго запрещено делать, важные приметы

STYLERЖизнь    20.03.2020 - 06:20
Праздник 20 марта: что строго запрещено делать, важные приметы
Праздник 20 марта (коллаж: РБК-Украина)

20 марта считается очень сильным днем энергетически, поскольку сегодня - день весеннего равноденствия

Какой сегодня праздник. 20 марта православные христиане чтят память великомученика Василия, которого в народе еще называют "Капельником". В чем особенность сегодняшнего дня, что можно и что нельзя делать, народные приметы 20 марта - в материале Styler.

В этот день православные христиане поклонялись чудодейственной иконе "Споручница грешных". Ей молились об избавлении от недугов. Раньше на Василия-Капельника начинались долгожданные оттепели, текли ручьи. Кроме того, 20 марта - день весеннего равноденствия - энергетически очень сильный день.

Именины сегодня кроме Василия отмечают также: Анна, Антонина, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.

Что можно и нужно сделать в этот день

  • 20 марта можно совершать покупки - они будут удачными и прослужат долго.
  • Если в этот день одинокому человеку помолиться, скоро он обретет свою вторую половинку.
  • Нужно загадать в этот день желание - оно обязательно сбудется.
  • Этот день нужно провести радостно и весело - считалось, что это к счастливой жизни.

Что нельзя делать 20 марта

  • Нельзя думать о плохом - иначе это может сбыться.
  • Сегодня нельзя категорически ссориться в семье.
  • Нельзя 20 марта находиться в неубранном доме.

Народные приметы на день весеннего равноденствия

  • Если с крыш капает вода - год будет плодородным.
  • К вечеру похолодало - к заморозкам.
  • Если сегодня будет мороз, то это еще к 40 морозам.
  • Сегодня можно легко привлечь девушку, которая нравится.
  • Сны, приснившиеся в ночь на 20 марта, обязательно сбудутся через три года.

Ранее мы писали, когда нужно садить и сеять согласно посевному календарю на март 2020, чтобы получить хороший урожай в саду и огороде.

Пасха 2020: когда праздновать и сколько будут отдыхать украинцы Эти комнатные растения категорически запрещено держать в детской комнате
Новости Украины Праздникиприметы
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь