Свято 20 березня: що суворо заборонено робити, важливі прикмети

Свято 20 березня (колаж: РБК-Україна)

20 березня вважається дуже сильним днем енергетично, оскільки сьогодні - день весняного рівнодення

Яке сьогодні свято. 20 березня православні християни вшановують пам'ять великомученика Василя, якого в народі ще називають "Крапельником". В чому особливість сьогоднішнього дня, що можна і що не можна робити, народні прикмети 20 березня - в матеріалі Styler.

В цей день православні християни поклонялись чудодійній іконі "Споручниця грішних". Їй молилися про порятунок від недуг. Раніше на Василя-Крапельника починалися довгоочікувані відлиги, текли струмки. Крім того, 20 березня - день весняного рівнодення - енергетично дуже сильний день.

Іменини сьогодні крім Василя відзначають також: Анна, Антоніна, Євген, Євдокія, Катерина, Омелян, Ксенія, Марія, Надія, Микола, Павло.

Що можна і потрібно зробити в цей день

20 березня можна здійснювати покупки - вони будуть вдалими і прослужать довго.

Якщо у цей день самотній людині помолитися, скоро вона знайде свою другу половинку.

Потрібно загадати в цей день бажання - воно обов'язково збудеться.

Цей день потрібно провести радісно і весело - вважалося, що це до щасливого життя.

Що не можна робити 20 березня

Не можна думати про погане - інакше це може збутися.

Сьогодні категорично не можна сваритися в сім'ї.

Не можна 20 березня бути в не прибраному будинку.

Народні прикмети на день весняного рівнодення

Якщо з дахів капає вода - рік буде родючим.

До вечора похолодало - до заморозків.

Якщо сьогодні буде мороз, то це ще до 40 морозів.

Сьогодні можна легко привабити дівчину, яка подобається.

Сни, в ніч на 20 березня, обов'язково збудуться через три роки.

Раніше ми писали, коли потрібно садити і сіяти згідно посівному календарю на березень 2020, щоб отримати хороший урожай в саду і городі.