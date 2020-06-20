Праздник 20 июня: все приметы дня, что нельзя делать

В этот день вспоминают о мученике Федоте
Какой сегодня праздник. 20 июня православные христиане чтят память мученика Феодота Анкирского, который жил на территории города Анкира в третьем веке.
Интересно, что у Феодота была собственная гостиница, в которой он часто беседовал со своими постояльцами о вере и жизни. Благодаря этому, он смог обратить в христианство многих грешников – они раскаялись и пришли богу. Именно гостиница Феодота стала убежищем для многих христиан, которые подвергались гонениям, организованным императором.
С этого дня на Руси начинали ходить на водоемы и купаться – до этого считалось, что злые духи (водяные и русалки) утащат человека под воду. Теперь же вплоть до дня Ильи, который отмечается в начале августа, можно было наслаждаться отдыхом у водоемов.
В эту дату День ангела у таких людей– Антонин, Богдан, Валерия, Клавдий, Мария, Папий, Федот.
Как мы ранее сообщали, в Украине появится новый праздник.
Автор: Людмила Жукова