Праздник 20 июня: все приметы дня, что нельзя делать

Какой сегодня праздник. 20 июня православные христиане чтят память мученика Феодота Анкирского, который жил на территории города Анкира в третьем веке.

Интересно, что у Феодота была собственная гостиница, в которой он часто беседовал со своими постояльцами о вере и жизни. Благодаря этому, он смог обратить в христианство многих грешников – они раскаялись и пришли богу. Именно гостиница Феодота стала убежищем для многих христиан, которые подвергались гонениям, организованным императором.

С этого дня на Руси начинали ходить на водоемы и купаться – до этого считалось, что злые духи (водяные и русалки) утащат человека под воду. Теперь же вплоть до дня Ильи, который отмечается в начале августа, можно было наслаждаться отдыхом у водоемов.

В эту дату День ангела у таких людей– Антонин, Богдан, Валерия, Клавдий, Мария, Папий, Федот.

Главные приметы этого дня:

Дождь на Федота – будет плохой урожай ржи.

Хорошая погода на Федота – примета того, что будет богатый урожай.

Гром гремит 20 июня – будет долгое ненастье, и плохая погода, скорее всего, продлится несколько дней.

Гром переходит 20 июня с места на место и слышится с разных сторон – будет град.

Как мы ранее сообщали, в Украине появится новый праздник.