Свято 20 червня: всі прикмети дня, що не можна робити

В цей день згадують про мученика Федота
Яке сьогодні свято. 20 червня православні християни вшановують пам'ять мученика Феодота Анкірського, який жив на території міста Анкіра в третьому столітті.
Цікаво, що у Феодота був власний готель, в якому він часто розмовляв зі своїми постояльцями про віру і життя. Завдяки цьому, він зміг навернути в християнство багатьох грішників – вони покаялися і прийшли до бога. Саме готель Феодота став притулком для багатьох християн, які піддавалися гонінням, організованим імператором.
З цього дня на Русі починали ходити на водойми і купатися – до цього вважалося, що злі духи (водяники й русалки) потягнуть людину під воду. Тепер же аж до дня Іллі, який відзначають на початку серпня, можна було насолоджуватися відпочинком біля водойм.
В цю дату День ангела у таких людей– Антонін, Богдан, Валерія, Клавдій, Марія, Папій, Федот.
Як ми раніше повідомляли, в Україні з'явиться нове свято.
Автор: Людмила Жукова