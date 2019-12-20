Удержитесь от веселья: главные запреты и приметы 20 декабря

Какой сегодня праздник. 20 декабря христиане восточного и западного обрядов чтят память святого Амвросия Медиоланского, епископа Миланского и проповедника, который жил в IV веке и прославился своей борьбой против язычества и арианской ереси, реформами и богословскими трудами, даром воскрешать мертвых.

В народе праздник известен как Амвросий и в этот день наши предки соблюдали несколько важных правил, чтобы привлечь удачу и сохранить крепкое здоровье на всю зиму.

Как гласят предания, Амвросий до церковной деятельности был адвокатом и консуляром провинции Эмилия-Лигурия с центром в Медиолане (итальянский Милан). В 374 году во время выборов епископа в соборе в разгар споров в храме внезапно прозвучал детский голос, который назвал Амвросия новым архиереем. Присутствующие приняли это как знамение и единогласно избрали его в епископы, хотя чиновник даже не был крещен к тому времени.

После избрания Амвроси пожертвовал Церкви все свое состояние и до конца жизни соблюдал обет нестяжательства.

Как епископ, Амвросий решительно выступал за усиление церкви над государственной властью и противостоял репрессиям приверженца арианства императора Валентиниана II. Затем он не допустил к причастию императора Феодосия, который позволил готам из своей армии жестоко подавить городское восстание в Фессалониках, пока тот не покаялся публично. После этого император своими указами поставил язычество вне закона.

Так, огромный авторитет Амвросия оказывал влияние на политику Римской империи и создал значимый прецедент в отношениях государства и церкви.

Святой Амвросий Медиоланский (Фото из открытых источников)

К концу жизни епископ Амвросий пользовался всенародной любовью. Легенды рассказывают о многочисленных чудесах, которые совершил проповедник. Согласно одной из них, во Флоренции святой воскресил умершего мальчика.

Традиции и запреты в День Амвросия:

На Амвросия наши предки верили, что если вся семья 20 декабря соберется вместе за вечерей - но блюда на стол ставили с учетом рождественского поста - то обязательно родня убережет себя от ссор в следующем году.

20 декабря считался неудачным днем для тяжелой работаты, женщинам запрещалось шить, вязать и стирать белье, так как это сулило несчастья и даже болезни.

Еще одно табу касалось молодых девушек - сегодня нельзя расчесывать волосы и мыть голову.

Также верили, что громкие песни и гуляния в День Амвросия могут навлечь несчастье в ближайшем будущем, но если удержаться от веселья до конца дня, то всю зиму будете здоровыми.

Главные приметы 20 декабря: