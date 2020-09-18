Праздник 18 сентября: что строго запрещено делать, важные приметы

В эту дату существует ряд примет и запретов
Какой сегодня праздник. Православные в этот день чествуют день Елизаветы и Захария, христианских праведников и пророков, родителей Иоанна Крестителя. Также верующие в этот день чтят память мученика Афанасия Брестского. В народе в праздник проводили специальные обряды и соблюдали важные правила, а нарушителей по поверьям могли ждать не только хвори, но и погибель.
Наши предки на Елизавету и Захария, которые по библейским легендам обладали даром предвидения, устраивали гадания.
Считалось, что 18 сентября для этих целей является очень удачным днем, и к ведуньями часто ходили за советом и, чтобы узнать будущее.
Примечательно, что сам праздничный день чаще называли несчастливым. Дело в том, что бытовали строгие правила, за неуважение к которым легкомысленные могли сильно поплатиться.
Верили, что 18 сентября из леса к людям выходит Кумоха - так называли лихорадку - и нападает на женщин. Прогнать недуг можно было при помощи березового веника. Люди обтрушивали им не только себя, но и свой дом, в котором нужно было также навести порядок. Считалось, что после такой операции хвори не подступят к человеку и его семье целый год.
Как мы ранее писали, когда начинается и как праздновать Рош ха-Шана.