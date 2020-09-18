Свято 18 вересня: що суворо заборонено робити, важливі прикмети

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)

В цю дату існує ряд прикмет і заборон

Яке сьогодні свято. Православні у цей день вшановують день Єлизавети і Захарія, християнських праведників і пророків, батьків Іоанна Хрестителя. Також віруючі в цей день вшановують пам'ять мученика Афанасія Брестського. В народі проводили спеціальні обряди і дотримувалися важливих правил, а порушників за повір'ями, могли чекати не тільки хвороби, але і погибель.

Наші предки на Єлизавету і Захарія, які за біблійними легендами володіли даром передбачення, влаштовували гадання.

Вважалося, що 18 вересня для цих цілей є дуже вдалим днем, і до чаклунок часто ходили за порадою і, щоб дізнатися майбутнє.

Примітно, що сам святковий день частіше називали нещасливим. Справа в тому, що існували суворі правила, за неповагу до яких легковажні могли сильно поплатитися.

Вірили, що 18 вересня з лісу до людей виходить Кумоха - так називали лихоманку - і нападає на жінок. Прогнати недугу можна було за допомогою березового віника. Люди обтрушували їм не тільки себе, але і свій будинок, в якому потрібно було також навести порядок. Вважалося, що після такої операції хвороби не підступлять до людини і його сім'ї цілий рік.

Головні прикмети цього дня

Якщо у цей день пожовкло листя раніше, то осінь буде ранньою, а зима дуже суворою;

Якщо на Єлизавету і Захарія багато ягід на горобині, то осінь буде дощова;

Все, що пророкували в день Єлизавети і Захарія, обов'язково скоро збудеться.

Що не можна робити в цей день

На Захарія не можна займатися пранням.

18 вересня не можна давати будь-які клятви, бо людина, яка порушить клятву, не дотримає обіцянки, обов'язково загине.

Як ми раніше писали, коли починається і як святкувати Рош ха-Шана.