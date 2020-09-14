Еврейский Новый год 2020: когда начинается и как праздновать Рош ха-Шана

Еврейский Новый год 2020 (фото: freepik)

Еврейский Новый год Рош ха-Шана является временем переосмысления и молитв

Рош ха-Шана, который называют также Еврейским Новым годом, наступит 19 сентября и будет отмечаться два дня подряд. Период именуется "йом-ха-арихта" ("один длинный день"). Большой праздник не принято отмечать с шумом, фейерверками или алкоголем. Это время раздумий, переосмыслений и покаяния. А Рош ха-Шана - переводится, как "голова года".

С чем связан этот праздник, как его правильно отметить, что можно и нельзя делать 19 и 20 сентября - читайте в материале Styler.

Почему Новый год празднуют осенью и с чем он связан

Рош ха-Шана приходится на начало месяца тишрей - седьмой месяц еврейского календаря. Евреи считают, что Бог сотворил мир именно в седьмой месяц, именно поэтому с него и ведется летоисчисление.

А первым месяцем года считается весенний месяц авив, его также называют нисан. Выпадает он на март-апрель.

Праздник связан с сотворением первых людей, вкушением запретного плода, окончанием Всемирного потопа, чудесным спасением Исаака во время жертвоприношения и другими важными событиями библейской истории.

Главной задачей человека в эти два дня является вспомнить, что произошло за прошедший год, какие ошибки и недобрые поступки вы совершили и искренне во всем раскаяться. Ведь праздник связан не только с сотворением мира, но и с днем суда - в это время Бог судит мир.

С праздника начинаются 10 дней молитв и раскаяния, которые называют также "Дни трепета". А кульминацией этих дней является еще один праздник - Йом-Киппур - день примирения.

Верующие считают, что в этот период Бог восседает на престоле справедливого и строгого судьи и внимательно оценивает поступки всех людей. Но затем он "пересаживается" на престол милосердия и дает людям возможность исправиться.

В это время перед Богом - три книги. В первой - праведники, во второй - грешники, в третьей - те, чьи злые и добрые поступки уравнивают чаши весов, то есть - большинство людей. Именно у них есть шанс исправить свою участь искренним покаянием.

Традиции и обычаи Рош ха-Шана

В канун первого дня праздника Рош ха-Шана и в ночь второго дня зажигают праздничные свечи. Делает это, как правило, женщина - хозяйка дома - она зажигает свечи за всех членов семьи. Но если женщина не может зажечь свечи, за нее это делает муж или кто-то другой. Принято зажигать как минимум две свечи, иногда добавляют по одной свече на каждого из своих детей.

Ярчайшим событием праздника является трубление в специальный бараний рог - шофар. По традиции шофар должен издавать три различных звука: длинный, постепенно снижающийся, короткий, жалобный и отрывистый, резкий. "Трубный глас" слушают стоя.

Звук шофара призывает верующих на Божий суд. А рог является символом готовности к самопожертвованию, ведь напоминает про агнца, что Авраам принес в жертву вместо своего сына Исаака.

Кроме того, звуки шофара, согласно верованию, достигают небес, сбивая с толку сатану громкими звуками. Последний тем временем докладывает Богу о всех грехах.

Евреи на протяжении этих дней ходят в синагогу, где молятся и слушают звуки шофара. В эти дни решается, каким будет следующий год для каждого человека - будут ли это удача и почет или горе и болезни.

Еще одним важным обрядом является ташлих. Верующие собираются на берегу водоема, читают молитвы и вытряхивают в воду крошки из карманов, как бы скармливая свои грехи рыбам. Этот обряд означает избавление от грехов года, который закончился.

Что подать на стол в Новый год

По традиции главным фруктом является гранат, но если он не растет в регионе, то его заменяют яблоком. Частью трапезы обязательно будет мед. Это нужно, чтобы год был сладким.

На стол часто подают рыбу (обязательно с головой) чтобы, "быть в голове, а не в хвосте". Тем более и само название праздника Рош ха-Шана буквально значит "голова года".

Также на стол подают нарезанную кружками морковь, что напоминает золотые монеты. Ведь в эти дни определяется и материальное благосостояние человека на следующий год.

Обязательным праздничным угощением является круглый, в форме венка, хлеб хала.

После благословения на хлеб, его макают в мед. Когда большая часть куска хлеба съедена, берут кусок яблока и тоже обмакивают его в мед. Перед тем как съесть этот кусок яблока, следует сказать благословение. А после того произносят: "Да будет желанием Твоим, Всевышний, чтобы новый год был для нас добрым и сладким".

Что нельзя делать на Рош ха-Шана

Запрещается употреблять горькую и кислую пищу, чтобы наступающий год не принес беды.

Не принято также есть орехи, потому что числовое значение слова "орех" на иврите равно числовому значению слова "грех".

Запрещена любая работа, кроме приготовления еды.

Ранее мы писали, когда наступит день осеннего равноденствия, что можно и что нельзя делать в этот день.