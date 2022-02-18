Праздник 18 февраля: что запрещено делать в этот особенный день, приметы

Родилась Агафья в очень богатой семье. О ней узнал местный мэр и приказал воинам привести ее к нему. Градоначальник пытался обманом привлечь Агафью к языческой вере, но она отказалась и сказала, что верит только в Христа.

Ее приговорили к тяжелым пыткам, но в первую же ночь после мучений к Агафье пришел апостол Петр и чудом исцелил ее раны. Потом пытки продолжились, Всевышний навел землетрясение, и испуганные жители обратились к мучителю с требованием прекратить издевательства над Агафьей. Мэр города отправил ее обратно в тюрьму, где она и скончалась.

Наши предки верили, что Агафья покровительствует рогатому скоту. Именно поэтому ей молились о здоровье животных, просили сохранить их от сглаза и порчи. Также 18 февраля – день поминовения мертвых. Нужно помолиться в храме за их души.

Главные приметы этого дня:

Морозный день – весна скоро придет и будет теплой.

Если 18 февраля нет снега – ждите засуху летом.

Если ударяет мороз – лето будет очень жарким и знойным.

Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась – скоро придет весна.

Если на улице стоит морозная погода - лето будет теплое и без дождей.

Спать в ночь на Агафью нельзя, потому что бесы в дом проникнут.

Что категорически запрещено делать в этот день:

В этот день запрещено ссориться и ругаться.

Нельзя находится в грязном доме или квартире, необходимо все убрать

Именинники этого дня – Агафья, Макар, Федосий. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела.