Праздник 18 февраля: что запрещено делать в этот особенный день, приметы

18 февраля православный мир вспоминает святую мученицу Агафью, которая пострадала за веру во время гонений на христиан.
Все приметы и запреты, а также у кого именины в этот день, читайте в материале Styler.
Родилась Агафья в очень богатой семье. О ней узнал местный мэр и приказал воинам привести ее к нему. Градоначальник пытался обманом привлечь Агафью к языческой вере, но она отказалась и сказала, что верит только в Христа.
Ее приговорили к тяжелым пыткам, но в первую же ночь после мучений к Агафье пришел апостол Петр и чудом исцелил ее раны. Потом пытки продолжились, Всевышний навел землетрясение, и испуганные жители обратились к мучителю с требованием прекратить издевательства над Агафьей. Мэр города отправил ее обратно в тюрьму, где она и скончалась.
Наши предки верили, что Агафья покровительствует рогатому скоту. Именно поэтому ей молились о здоровье животных, просили сохранить их от сглаза и порчи. Также 18 февраля – день поминовения мертвых. Нужно помолиться в храме за их души.
Именинники этого дня – Агафья, Макар, Федосий. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела.
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