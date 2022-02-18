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Свято 18 лютого: що заборонено робити в цей особливий день, прикмети

Автор: Styler

18 лютого православний світ згадує святу мученицю Агафію, яка постраждала за віру під час гонінь на християн.

Всі прикмети і заборони, а також у кого іменини в цей день, читайте в матеріалі Styler.

Народилася Агафія в дуже багатій родині. Про неї дізнався місцевий мер і наказав воїнам привести її до нього. Градоначальник намагався обманом залучити Агафію до язичницької віри, але вона відмовилася і сказала, що вірить тільки в Христа.

Її засудили до тяжких тортур, але в першу ж ніч після мук до Агафії прийшов апостол Петро і дивом зцілив її рани. Потім тортури продовжилися, Всевишній навів землетрус, і перелякані жителі звернулися до мучителя з вимогою припинити знущання з Агафії. Мер міста відправив її назад у в'язницю, де вона і померла.

Наші предки вірили, що Агафія протегує рогатій худобі. Саме тому їй молилися про здоров'я тварин, просили зберегти їх від пристріту і псування. Також 18 лютого – день поминання мертвих. Потрібно помолитися в храмі за їх душі.

Головні прикмети цього дня:

  • Морозний день-весна скоро прийде і буде теплою.
  • Якщо 18 лютого немає снігу – чекайте посуху влітку.
  • Якщо вдаряє мороз-літо буде дуже спекотним і спекотним.
  • Якщо на Агафію тепло, то зима вже закінчилася - скоро прийде весна.
  • Якщо на вулиці стоїть морозна погода - літо буде тепле і без дощів.
  • Спати в ніч на Агафію не можна, тому що біси в будинок проникнуть.

Що категорично заборонено робити в цей день:

  • У цей день заборонено сваритися і лаятися.
  • Не можна знаходиться в брудному будинку або квартирі, необхідно все прибрати

Іменинники цього дня - Агафія, Макар, Федосій. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела.

Також розповідали про те, коли в лютому настане повний місяць і чого варто побоюватися.

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