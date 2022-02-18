Свято 18 лютого: що заборонено робити в цей особливий день, прикмети

18 лютого православний світ згадує святу мученицю Агафію, яка постраждала за віру під час гонінь на християн.
Всі прикмети і заборони, а також у кого іменини в цей день, читайте в матеріалі Styler.
Народилася Агафія в дуже багатій родині. Про неї дізнався місцевий мер і наказав воїнам привести її до нього. Градоначальник намагався обманом залучити Агафію до язичницької віри, але вона відмовилася і сказала, що вірить тільки в Христа.
Її засудили до тяжких тортур, але в першу ж ніч після мук до Агафії прийшов апостол Петро і дивом зцілив її рани. Потім тортури продовжилися, Всевишній навів землетрус, і перелякані жителі звернулися до мучителя з вимогою припинити знущання з Агафії. Мер міста відправив її назад у в'язницю, де вона і померла.
Наші предки вірили, що Агафія протегує рогатій худобі. Саме тому їй молилися про здоров'я тварин, просили зберегти їх від пристріту і псування. Також 18 лютого – день поминання мертвих. Потрібно помолитися в храмі за їх душі.
Іменинники цього дня - Агафія, Макар, Федосій. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела.
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