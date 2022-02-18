ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Праздник 18 февраля: что запрещено делать в этот особенный день, приметы

Новина українською →
Пятница 18 февраля 2022 05:26
Праздник 18 февраля: что запрещено делать в этот особенный день, приметы Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

18 февраля православный мир вспоминает святую мученицу Агафью, которая пострадала за веру во время гонений на христиан.

Все приметы и запреты, а также у кого именины в этот день, читайте в материале Styler.

Родилась Агафья в очень богатой семье. О ней узнал местный мэр и приказал воинам привести ее к нему. Градоначальник пытался обманом привлечь Агафью к языческой вере, но она отказалась и сказала, что верит только в Христа.

Ее приговорили к тяжелым пыткам, но в первую же ночь после мучений к Агафье пришел апостол Петр и чудом исцелил ее раны. Потом пытки продолжились, Всевышний навел землетрясение, и испуганные жители обратились к мучителю с требованием прекратить издевательства над Агафьей. Мэр города отправил ее обратно в тюрьму, где она и скончалась.

Наши предки верили, что Агафья покровительствует рогатому скоту. Именно поэтому ей молились о здоровье животных, просили сохранить их от сглаза и порчи. Также 18 февраля – день поминовения мертвых. Нужно помолиться в храме за их души.

Главные приметы этого дня:

  • Морозный день – весна скоро придет и будет теплой.
  • Если 18 февраля нет снега – ждите засуху летом.
  • Если ударяет мороз – лето будет очень жарким и знойным.
  • Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась – скоро придет весна.
  • Если на улице стоит морозная погода - лето будет теплое и без дождей.
  • Спать в ночь на Агафью нельзя, потому что бесы в дом проникнут.

Что категорически запрещено делать в этот день:

  • В этот день запрещено ссориться и ругаться.
  • Нельзя находится в грязном доме или квартире, необходимо все убрать

Именинники этого дня – Агафья, Макар, Федосий. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела.

Также рассказывали о том, когда в феврале наступит полнолуние и чего стоит опасаться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине
LITE
В духе эмоционального гламура: визажист "Эйфории" объявила о запуске бренда косметики
В духе эмоционального гламура: визажист "Эйфории" объявила о запуске бренда косметики