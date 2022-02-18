Свято 18 лютого: що заборонено робити в цей особливий день, прикмети

18 лютого православний світ згадує святу мученицю Агафію, яка постраждала за віру під час гонінь на християн.

Всі прикмети і заборони, а також у кого іменини в цей день, читайте в матеріалі Styler.

Народилася Агафія в дуже багатій родині. Про неї дізнався місцевий мер і наказав воїнам привести її до нього. Градоначальник намагався обманом залучити Агафію до язичницької віри, але вона відмовилася і сказала, що вірить тільки в Христа.

Її засудили до тяжких тортур, але в першу ж ніч після мук до Агафії прийшов апостол Петро і дивом зцілив її рани. Потім тортури продовжилися, Всевишній навів землетрус, і перелякані жителі звернулися до мучителя з вимогою припинити знущання з Агафії. Мер міста відправив її назад у в'язницю, де вона і померла.

Наші предки вірили, що Агафія протегує рогатій худобі. Саме тому їй молилися про здоров'я тварин, просили зберегти їх від пристріту і псування. Також 18 лютого – день поминання мертвих. Потрібно помолитися в храмі за їх душі.

Головні прикмети цього дня:

Морозний день-весна скоро прийде і буде теплою.

Якщо 18 лютого немає снігу – чекайте посуху влітку.

Якщо вдаряє мороз-літо буде дуже спекотним і спекотним.

Якщо на Агафію тепло, то зима вже закінчилася - скоро прийде весна.

Якщо на вулиці стоїть морозна погода - літо буде тепле і без дощів.

Спати в ніч на Агафію не можна, тому що біси в будинок проникнуть.

Що категорично заборонено робити в цей день:

У цей день заборонено сваритися і лаятися.

Не можна знаходиться в брудному будинку або квартирі, необхідно все прибрати

Іменинники цього дня - Агафія, Макар, Федосій. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела.