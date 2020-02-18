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Праздник 18 февраля: что категорически нельзя делать, все приметы

STYLERЖизнь    18.02.2020 - 06:04
Праздник 18 февраля: что категорически нельзя делать, все приметы
Праздник 18 февраля (Коллаж РБК-Украина)

18 февраля все православные чтят память мученицы Агафьи

Какой сегодня праздник. 18 февраля 2020 года христиане вспоминают святую мученицу Агафью, которая пострадала за веру во время гонений на христиан. Родилась Агафья в очень богатой семье. О ней узнал местный мэр и приказал воинам привести ее к нему. Градоначальник пытался обманом привлечь Агафью к языческой вере, но она отказалась и сказала, что верит только в Христа.

Ее приговорили к тяжелым пыткам, но в первую же ночь после мучений к Агафье пришел апостол Петр и чудом исцелил ее раны. Потом пытки продолжились, Всевышний навел землетрясение, и испуганные жители обратились к мучителю с требованием прекратить издевательства над Агафьей. Мэр города отправил ее обратно в тюрьму, где она и скончалась.

Праздник 18 февраля: что категорически нельзя делать, все приметы

Наши предки верили, что Агафья покровительствует рогатому скоту. Именно поэтому ей молились о здоровье животных, просили сохранить их от сглаза и порчи. Также 18 февраля – день поминовения мертвых. Нужно помолиться в храме за их души.

Главные приметы этого дня:

  • Морозный день – весна скоро придет и будет теплой.
  • Если 18 февраля нет снега – ждите засуху летом.
  • Если ударяет мороз – лето будет очень жарким и знойным.
  • Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась – скоро придет весна.
  • Если на улице стоит морозная погода - лето будет теплое и без дождей.
  • Спать в ночь на Агафью нельзя, потому что бесы в дом проникнут.

Что категорически запрещено делать в этот день:

  • В этот день запрещено сориться и ругаться.
  • Нельзя находится в грязном доме или квартире, необходимо все убрать

Именинники этого дня – Агафья, Макар, Федосий.

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