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Свято 18 лютого: що категорично не можна робити, всі прикмети

STYLERЖиття    18.02.2020 - 06:04
Свято 18 лютого: що категорично не можна робити, всі прикмети
Свято 18 лютого (Колаж РБК-Україна)

18 лютого всі православні вшановують пам'ять мучениці Агафії

Яке сьогодні свято. 18 лютого 2020 року християни згадують святу мученицю Агафію, яка постраждала за віру під час гонінь на християн. Народилася Агафія в дуже багатій родині. Про неї дізнався місцевий мер і наказав воїнам привести її до нього. Градоначальник намагався обманом залучити Гафію до язичницької віри, але вона відмовилася і сказала, що вірить тільки в Христа.

Її засудили до тяжких тортур, але в першу ж ніч після мук до Агафії прийшов апостол Петро і дивом зцілив її рани. Потім тортури продовжилися, Всевишній навів землетрус, і перелякані жителі звернулися до мучителя з вимогою припинити знущання над Агафією. Мер міста відправив її назад у в'язницю, де вона і померла.

Свято 18 лютого: що категорично не можна робити, всі прикмети

Наші предки вірили, що Агафія протегує рогатій худобі. Саме тому їй молилися про здоров'я тварин, просили зберегти їх від пристріту і псування. Також 18 лютого – день поминання мертвих. Потрібно помолитися в храмі за їх душі.

Головні прикмети цього дня:

  • Морозний день – весна скоро прийде і буде теплою.
  • Якщо 18 лютого немає снігу – чекайте посуху влітку.
  • Якщо вдаряє мороз – літо буде дуже спекотним і спекотним.
  • Якщо на Гафію тепло, то зима вже закінчилася – скоро прийде весна.
  • Якщо на вулиці стоїть морозна погода, - літо буде тепле і без дощів.
  • Спати в ніч на Гафію не можна, тому що біси в будинок проникнуть.

Що категорично заборонено робити в цей день:

  • У цей день заборонено сваритися і лаятися.
  • Не можна знаходиться в брудному будинку або квартирі, необхідно все прибрати

Іменинники цього дня – Агафія, Макар, Федосов.

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