Праздник 17 сентября: главные приметы и запреты этого дня

Эта дата имеет ряд примет и главных запретов
Какой сегодня праздник. 17 сентября в православной церкви почитается память епископа Вавилы. Кроме того, в этот день отмечается праздник иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина". Неопалимая Купина - прообраз Богоматери и символизирует непорочное зачатие Девы Марии. В христианстве считается, что икона "Неопалимая Купина" оберегает дом от пожара и молний.
Кроме того, перед иконой молятся воины, которые просят защиту в бою, пожарные и врачи - при риске получить ожоги или увечья от огня. Люди с психическими расстройствами просят избавить их от болезни. Любой человек может попросить Неопалимую Купину "сжечь" его грехи.
В этот день крестьяне крайне трепетно относились к огню. У иконы Неопалимой Купины они молились о том, чтобы пожары обходили стороной их жилища. А если возгорание все-таки происходило, люди носили святой образ вокруг горящей избы.
Также 17 сентября крестьяне обходили сеновалы и несколько раз протыкали их вилами. Считалось, что таким образом можно избавиться от нечистой силы.
Как мы ранее писали, когда начинается и как праздновать Рош ха-Шана.