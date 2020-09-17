Свято 17 вересня: головні прикмети і заборони цього дня

Ця дата має ряд прикмет і головних заборон
Яке сьогодні свято. 17 вересня в православній церкві вшановується пам'ять єпископа Вавили. Крім того, у цей день відзначається свято ікони Божої Матері "Неопалима Купина". Неопалима Купина - прообраз Богоматері і символізує непорочне зачаття Діви Марії. У християнстві вважається, що ікона "Неопалима Купина" оберігає будинок від пожежі і блискавки.
Крім того, перед іконою моляться воїни, які просять захист у бою, пожежники і лікарі - при ризик отримати опіки або каліцтва від вогню. Люди з психічними розладами просять позбавити їх від хвороби. Будь-яка людина може попросити Неопалиму Купину "спалити" її гріхи.
В цей день селяни вкрай трепетно ставилися до вогню. Біля ікони Неопалимої Купини вони молилися про те, щоб пожежі оминали їх житла. А якщо пожежа все-таки відбувалася, люди носили святий образ навколо палаючої хати.
Також 17 вересня селяни обходили сіновали і кілька разів протикали їх вилами. Вважалося, що таким чином можна позбутися від нечистої сили.
Як ми раніше писали, коли починається і як святкувати Рош ха-Шана.