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Праздник 17 февраля: что запрещено делать в день Николая, главные приметы

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Четверг 17 февраля 2022 05:22
Праздник 17 февраля: что запрещено делать в день Николая, главные приметы Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

17 февраля православная церковь почитает память преподобного Николая Исповедника, игумена Студийского, который жил в IX веке.

Все приметы и запреты, а также у кого именины в этот день, читайте в материале Styler.

Святой родился он в селении Кедонии на острове Крите в христианской семье.

Когда Николаю исполнилось 10 лет, родители отправили его в Константинополь, где его дядя, блаженный Феофан, был иноком Студийского монастыря. Здесь Николая определили в монастырское училище, по окончании которого, в возрасте 16-ти лет, он был пострижен в монахи, а спустя несколько лет удостоен священного сана.

Во время жестокого гонения на иконы при византийском императоре Льве Армянине, преподобного Николая неоднократно заключали в темницу, истязали и глумились над ним. Несмотря на это, он ревностно продолжал распространять православие среди христиан. За свою подвижническую и исповедническую жизнь Николай получил от Господа дар исцеления.

17 февраля женщины старались переделать всю домашнюю работу. Они убирали в хлеву, ухаживали за животными, читали над скотиной специальные охранные молитвы, чтобы уберечь их от заблудших из леса зверей, что случалось достаточно часто.

Также в этот день знахари заговаривали ветер, делали отвороты и привороты, лечили болезни поджелудочной железы и желудка.

Главные приметы этого дня

Иней на Николу – к хорошему урожаю.

Иней перед Николой – овцы хороши будут.

Лес почернел – к оттепели.

Если ветки ели к низу сгибаются – будет снег, вверх подняты – к ясной погоде.

Увидеть в ночь на 17 февраля во сне птицу – к новостям, свинью – к тяжелым жизненным испытаниям.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя в этот день собираться в дальнюю дорогу - пути не будет. Но коль уж возникла неотложная причина, следует помолиться небесному покровителю этой даты.

  • 17 февраля не рекомендуется стричься, обрезать ногти и мыться - к худу.

Именины празднуют: Александр, Алексей, Андрей, Борис, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Николай, Петр, Сергей, Федор и Юрий.

Также рассказывали о том, когда в феврале наступит полнолуние и чего стоит опасаться.

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