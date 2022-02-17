Свято 17 лютого: що заборонено робити в день Миколая, головні прикмети
17 лютого православна церква вшановує пам'ять преподобного Миколи Сповідника, ігумена Студійського, який жив у IX столітті.
Всі прикмети і заборони, а також у кого іменини в цей день, читайте в матеріалі Styler.
Святий народився він в селищі Кедонії на острові Криті в християнській родині.
Коли Миколі виповнилося 10 років, батьки відправили його до Константинополя, де його дядько, блаженний Феофан, був ченцем Студійського монастиря. Тут Миколая визначили в монастирське училище, після закінчення якого, у віці 16-ти років, він був пострижений в ченці, а через кілька років удостоєний священного сану.
Під час жорстокого гоніння на ікони при візантійському імператорі Леві Вірменині, преподобного Миколая неодноразово ув'язнювали в темницю, катували і глумилися над ним. Незважаючи на це, він ревно продовжував поширювати православ'я серед християн. За своє подвижницьке і сповідницьке життя Микола отримав від Господа дар зцілення.
17 лютого жінки намагалися переробити всю домашню роботу. Вони прибирали в хліві, доглядали за тваринами, читали над худобою спеціальні охоронні молитви, щоб уберегти їх від заблукалих з лісу звірів, що траплялося досить часто.
Також в цей день знахарі заговорювали вітер, робили одвороти і привороти, лікували хвороби підшлункової залози і шлунка.
Головні прикмети цього дня
Іній на Ніколу - до хорошого врожаю.
Іній перед Ніколою - вівці гарні будуть.
Ліс почорнів - до відлиги.
Якщо гілки ялини до низу згинаються - буде сніг, вгору підняті – до ясної погоди.
Побачити в ніч на 17 лютого уві сні птицю – до новин, свиню – до важких життєвих випробувань.
Що не можна робити в цей день
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Не можна в цей день збиратися в далеку дорогу - шляху не буде. Але якщо вже виникла невідкладна причина, слід помолитися небесному покровителю цієї дати.
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17 лютого не рекомендується стригтися, обрізати нігті і митися - до біди.
Іменини святкують: Олександр, Олексій, Андрій, Борис, Георгій, Дмитро, Катерина, Микола, Петро, Сергій, Федір і Юрій.
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