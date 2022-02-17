Свято 17 лютого: що заборонено робити в день Миколая, головні прикмети

Всі прикмети і заборони, а також у кого іменини в цей день, читайте в матеріалі Styler.

Святий народився він в селищі Кедонії на острові Криті в християнській родині.

Коли Миколі виповнилося 10 років, батьки відправили його до Константинополя, де його дядько, блаженний Феофан, був ченцем Студійського монастиря. Тут Миколая визначили в монастирське училище, після закінчення якого, у віці 16-ти років, він був пострижений в ченці, а через кілька років удостоєний священного сану.

Під час жорстокого гоніння на ікони при візантійському імператорі Леві Вірменині, преподобного Миколая неодноразово ув'язнювали в темницю, катували і глумилися над ним. Незважаючи на це, він ревно продовжував поширювати православ'я серед християн. За своє подвижницьке і сповідницьке життя Микола отримав від Господа дар зцілення.

17 лютого жінки намагалися переробити всю домашню роботу. Вони прибирали в хліві, доглядали за тваринами, читали над худобою спеціальні охоронні молитви, щоб уберегти їх від заблукалих з лісу звірів, що траплялося досить часто.

Також в цей день знахарі заговорювали вітер, робили одвороти і привороти, лікували хвороби підшлункової залози і шлунка.

Головні прикмети цього дня

Іній на Ніколу - до хорошого врожаю.

Іній перед Ніколою - вівці гарні будуть.

Ліс почорнів - до відлиги.

Якщо гілки ялини до низу згинаються - буде сніг, вгору підняті – до ясної погоди.

Побачити в ніч на 17 лютого уві сні птицю – до новин, свиню – до важких життєвих випробувань.

Що не можна робити в цей день

Не можна в цей день збиратися в далеку дорогу - шляху не буде. Але якщо вже виникла невідкладна причина, слід помолитися небесному покровителю цієї дати.

17 лютого не рекомендується стригтися, обрізати нігті і митися - до біди.

Іменини святкують: Олександр, Олексій, Андрій, Борис, Георгій, Дмитро, Катерина, Микола, Петро, Сергій, Федір і Юрій.