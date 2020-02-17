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Праздник 17 февраля: все табу, история и приметы дня

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17 февраля строго запрещено ходить в лес

Какой сегодня праздник. 17 февраля украинцы отмечают день Исидора Пелусиотского - ученика Иоанна Златоуста и автора богословских сочинений. Согласно житию, Исидор был родом из Александрии, происходил из христианской семьи.

В юношеские годы Исидор удалился на Пелусиотскую гору, где жил пустынником, подражая Иоанну Крестителю. Во время путешествия в Константинополь познакомился с Иоанном Златоустом и стал его учеником, посвятив себя христианской проповеди.

В своих посланиях он обращается с наставлениями к воинам, монахам и высокопоставленным лицам духовным. Эти письма сохранившиеся в большом количестве и начали издаваться после его смерти.

Исидор выступал в защиту Иоанна Златоуста во время гонения на него императрицы Евдокии. После смерти святителя Иоанна Исидор убедил архиепископа Александрийского Феофила включить имя Иоанна в диптихи для поминания как исповедника.

Исидор во время обострения споров с несторианами писал византийскому императору Феодосию II и убедил его созвать Третий Вселенский Собор для решения этого вопроса. Исидором были перенесены из Египта в Писидию (Малая Азия) мощи преподобных Паисия Великого и Павла Фивейского.

17 февраля - обычаи и приметы

  • В этот день жди крепких морозов. Если удалось избежать стужи - жди снегопад.
  • Еловые ветки сулят метель, если они сгибаются ближе к земле.
  • Если цвет леса стал темнее обычного, значит приближается оттепель. А стелящийся по земле туман сулит сразу и то, и другое.
  • Если туман стоит высоко, то ждать стоит ясную погоду.

17 февраля - запреты дня

  • В этот день не стоит стричь ногти и волосы.
  • Беду также можно накликать на себя мытьем.
  • Крестьяне опасались также ходить в лес. Они верили, что у зверей в этот день свой праздник, на котором те устраивают игрища и крайне агрессивно относятся к людям, которые их беспокоят.
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