Свято 17 лютого: всі табу, історія та прикмети дня

Який сьогодні свято. 17 лютого українці відзначають день Ісідора Пелусіотського - учня Іоанна Златоуста і автора богословських творів. Згідно житію, Ісідор був родом з Олександрії, походив з християнської сім'ї.

В юнацькі роки Ісідор подався на Пелусіотську гору, де жив пустельником, наслідуючи Іоанну Хрестителю. Під час подорожі до Константинополя познайомився з Іоанном Златоустом і став його учнем, присвятивши себе християнській проповіді.

У своїх посланнях він звертається з настановами до воїнів, ченців і високопоставлених духовних особ. Ці листи збереглися у великій кількості і почали видаватися після його смерті.

Ісідор виступав на захист Златоуста під час гоніння на нього імператриці Євдокії. Після смерті святителя Іоанна Ісидор переконав архієпископа Олександрійського Феофіла включити ім'я Іоанна у диптихи для поминання як сповідника.

Ісідор під час загострення суперечок з несторіанами писав візантійському імператору Феодосію II і переконав його скликати Третій Вселенський Собор для вирішення цього питання. Ісидором були перенесені з Єгипту в Пісидию (Мала Азія) мощі преподобного Паїсія Великого і Павла Фівейського.

17 лютого - звичаї і прикмети

У цей день чекай міцних морозів. Якщо вдалося уникнути холоднечі - чекай снігопад.

Ялинові гілки обіцяють заметіль, якщо вони згинаються ближче до землі.

Якщо колір лісу став темніше звичайного, значить наближається відлига. А туман, що стелиться по землі, обіцяє відразу і те, і інше.

Якщо туман стоїть високо, то варто чекати ясну погоду.

17 лютого - заборони дня