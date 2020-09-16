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Праздник 16 сентября: что строго нельзя делать, главные приметы

Автор: Styler

Эта дата имеет ряд примет и главных запретов

Какой сегодня праздник. 16 сентября православная церковь почитает память мученицы Василисы, пострадавшей в возрасте 9 лет за веру во Христа при императоре Диоклетиане. До XVIII века ее называли Васса или Василиса.

Также в этот день почитается память священномученика Анфима Никомидийского и других мучеников, в том числе и девы Домны. Все они пострадали во время гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане.

В народе дату 16 сентября называли день Домны. Было принято наводить порядок в доме, в сарае и в амбаре. Считалось, что это поможет приобрести благополучие на осень. В доме прибирали всю рухлядь. Вещи перестирывали и приводили в порядок, а что негодным стало, раздавали бедным или сжигали на огороде.

Главные приметы этого дня

  • Гром гремит – к долгой и теплой осени.
  • Теплый день – к поздней весне.
  • Красный закат – к холодам или заморозкам.
  • Если день туманным выдался, то полевые работы пройдут спокойно и легко.
  • Туман в полнолуние или новолуние – к ясной погоде.
  • Дождь после обеда – к затяжному ненастью.
  • Большие муравейники – к суровой зиме.
  • На елях шишек много – зима будет теплой.
  • Мало ягод и грибов – следующий год будет неурожайным.
  • Чтобы защитить домашнюю скотину от порчи - на скотном дворе нужно старую обувь повесить.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя свататься, жениться и гулять свадьбы.
  • Нельзя ругаться матом и сквернословить.
  • В этот день нельзя много есть и переедать.

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