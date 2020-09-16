Свято 16 вересня: що строго не можна робити, головні прикмети

Яке сьогодні свято. 16 вересня православна церква вшановує пам'ять мучениці Василини, яка потерпіла віці 9 років за віру в Христа при імператорі Діоклетіані. До XVIII століття її називали Васса або Василина.

Також у цей день вшановується пам'ять священномученика Анфіма Нікомидійського та інших мучеників, у тому числі і діви Домни. Всі вони постраждали під час гоніння на християн при імператорах Діоклетіані і Максиміані.

У народі дату 16 вересня називали день Домни. Було прийнято наводити лад у хаті, в сараї і в коморі. Вважалося, що це допоможе привернути благополуччя на осінь. В хаті прибирали всю мізерію. Речі прали і приводили в порядок, а що стало непридатним, роздавали бідним або спалювали на городі.

Головні прикмети цього дня

Грім гримить – до довгої і теплої осені.

Теплий день – до пізньої весни.

Червоний захід – до холодів або заморозків.

Якщо день видався туманним, то польові роботи пройдуть спокійно і легко.

Туман в повний місяць або молодик – до ясної погоди.

Дощ після обіду – до затяжної негоди.

Великі мурашники – до суворої зими.

На ялинах шишок багато – зима буде теплою.

Мало ягід і грибів – наступний рік буде неврожайним.

Щоб захистити домашню худобу від псування - на оборі потрібно старе взуття повісити.

Що не можна робити в цей день

В цей день не можна свататися, одружитися і гуляти весілля.

Не можна лаятися матом і лихословити.

У цей день можна багато їсти і переїдати.

Як ми раніше повідомляли, коли починається і як святкувати Рош ха-Шана.