Свято 16 вересня: що строго не можна робити, головні прикмети

Ця дата має ряд прикмет і головних заборон
Яке сьогодні свято. 16 вересня православна церква вшановує пам'ять мучениці Василини, яка потерпіла віці 9 років за віру в Христа при імператорі Діоклетіані. До XVIII століття її називали Васса або Василина.
Також у цей день вшановується пам'ять священномученика Анфіма Нікомидійського та інших мучеників, у тому числі і діви Домни. Всі вони постраждали під час гоніння на християн при імператорах Діоклетіані і Максиміані.
У народі дату 16 вересня називали день Домни. Було прийнято наводити лад у хаті, в сараї і в коморі. Вважалося, що це допоможе привернути благополуччя на осінь. В хаті прибирали всю мізерію. Речі прали і приводили в порядок, а що стало непридатним, роздавали бідним або спалювали на городі.
Як ми раніше повідомляли, коли починається і як святкувати Рош ха-Шана.