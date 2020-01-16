Праздник 16 января: все приметы, что запрещено делать сегодня

Какой сегодня праздник. 16 января христиане чтят память ветхозаветного пророка Малахии, который около 400 года до н.э. пророчествовал о Крестителе и Предтече Иоанне. Кроме того, в этот день верующие почитают мученика Гордия Каппадокийского, который жил в конце III - начале IV веков и пострадал во время правления Ликиния.

В народе праздник получил название Гордеев день, Гордий или Малахий, и имел ряд строгих запретов. Также считалось, что в эту дату на домашний скот могла напасть и убить нечистая сила, поэтому селяне проводили особые обряды для защиты от бесов и ведьм, которые могли через животных сильно напакостить и людям.

Как гласят церковные легенды, малый библейский пророк Малахия был образцом чистоты жизни, душевной доброты и слыл усердным поборником веры. За это еврейский народ дал ему имя Малахия - Ангел Господень, вестник Божий. Пророк обличал людей за недостаток усердия в жертвах, а священников - за уклонение от веры и разные пороки.

В христианской Библии Книга пророка Малахии является последней в Ветхом Завете.

16 января христиане почитают пророка Малахию (Икона, Фото из открытых источников)

Мученик Гордий жил на территории современной Турции. Он родился в христианской семье в городе Кесария Каппадокийская. Юноша избрал карьеру военного и благодаря храбрости и отваги вскоре стал центурионом в римской армии. Когда начались гонения на христиан, Гордий оставил службу, отказался от богатства и ушел в пустыню, посвятив себя Господу. Около 320 года он открыто выступил перед префектом города в защиту христиан, за что был схвачен и после страшных пыток казнен - мученику в цирке отсекли голову.

По старинным народным поверьям, в Гордеев день 16 января голодные ведьмы и нечисть, которые блуждают по свету, могли напасть в селах на коров и задоить их до смерти. Чтобы оградить хлева от зла, люди кормили скот особой овсяной кашей на молоке, а над воротами привязывали сальную свечу - как оберег. Некоторые даже обращались к другим представителям потусторонней силы - к домовым - за помощью, также оставляли им кусок пирога с молоком и просили присмотреть за скотиной.

Важным запретом на Гордия являлось хвастовство. Ни женщинам, ни мужчинам нельзя было расхваливать своих детей, здоровье, достижения, достаток - говорили, что за такое "бахвальство" Господь мог забрать предмет гордости.

Считалось, что в этот день можно вылечиться от различных болезней и отвести сглаз, для этого нужно молиться пророку Малахии, которого считали надежным защитником от нечистой силы и способного изгонять из людей бесов.

Хозяйки 16 января готовили блюда из творога - верили, что такие кушанья-обереги укрепляли здоровье зимой и привлекали в дом удачу.

Главные приметы 16 января