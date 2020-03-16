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Праздник 16 марта: запреты дня, история, приметы

STYLERЖизнь    16.03.2020 - 06:40
Праздник 16 марта: запреты дня, история, приметы
Праздник 16 марта (фото: коллаж РБК-Украина)

16 марта украинцы отмечают день памяти мучеников Василиска, Клеоника и Евтропия

Какой сегодня праздник. 16 марта в Украине празднуют день памяти мучеников Василиска, Клеоника и Евтропия, которые родились в Амасье. Будучи христианами, они были представлены перед Асклепиодотом, который являлся правителем города.

Несмотря на жестокие избиения, им было ниспослано видение Господа и святого Феодора Тирона. После этого они сразу же исцелились от всех ран, что удивило язычников. Наблюдая за этим чудом они обратились к Христу, за что были казнены.

Асклепиодот уяснил, что силой обратить в язычество святых не выйдет, поэтому решил использовать лесть, уговоры и обещания. Святые сочли его попытку жалкой и в ответ только рассмеялись, после чего молитвами заставили опрокинуться статую Артемиды, чем приговорили себя к кровавому мученичеству.

Святых привязали к высоким деревянным кольям, которые врыли в землю, и поливали кипящей смолой. Утром 3 марта Евтропия и Клеоника распяли, а Василиска отправили в Команы Абхазские, где содержали в темнице.

Позже мученик предстал перед правителем Агриппом, который велел ему принести жертву языческим богам. Святой отказался, за что и поплатился жизнью. Мощи мученика погребли на вспаханном поле христиане.

16 марта - главные приметы дня:

  • Резкий и яркий гром предвещает солнечную погоду;
  • Если выбежать 16 марта на улицу - обязательно разбогатеешь;
  • Если весенний гром рыбу подо льдом застанет - жди большой улов;
  • Первый гром с севера - к холодному лету. Если он прогремел утром, то летом будет неустойчивая погода.

16 марта - запреты дня:

  • В этот день не рекомендуется брать и давать в долг;
  • Не нужно после полудня выносить из дома мусор - вместе с ним уйдет благополучие, семейная гармония и достаток.
  • Нельзя ругаться, сквернословить, хвастаться и жадничать. Лучше дать милостыню просящему, или помочь друзьям.
  • Не разрешается браться за острые предметы.

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