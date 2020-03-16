Праздник 16 марта: запреты дня, история, приметы

16 марта украинцы отмечают день памяти мучеников Василиска, Клеоника и Евтропия
Какой сегодня праздник. 16 марта в Украине празднуют день памяти мучеников Василиска, Клеоника и Евтропия, которые родились в Амасье. Будучи христианами, они были представлены перед Асклепиодотом, который являлся правителем города.
Несмотря на жестокие избиения, им было ниспослано видение Господа и святого Феодора Тирона. После этого они сразу же исцелились от всех ран, что удивило язычников. Наблюдая за этим чудом они обратились к Христу, за что были казнены.
Асклепиодот уяснил, что силой обратить в язычество святых не выйдет, поэтому решил использовать лесть, уговоры и обещания. Святые сочли его попытку жалкой и в ответ только рассмеялись, после чего молитвами заставили опрокинуться статую Артемиды, чем приговорили себя к кровавому мученичеству.
Святых привязали к высоким деревянным кольям, которые врыли в землю, и поливали кипящей смолой. Утром 3 марта Евтропия и Клеоника распяли, а Василиска отправили в Команы Абхазские, где содержали в темнице.
Позже мученик предстал перед правителем Агриппом, который велел ему принести жертву языческим богам. Святой отказался, за что и поплатился жизнью. Мощи мученика погребли на вспаханном поле христиане.
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