Свято 16 березня: заборони дня, історія, прикмети

16 березня українці відзначають день пам'яті мучеників Василіска, Клеоніка і Євтропія
Яке сьогодні свято. 16 березня в Україні святкують день пам'яті мучеників Василіска, Клеоніка та Євтропія, які народилися в Амасії. Будучи християнами, вони були представлені перед Асклепіодотом, який був правителем міста.
Незважаючи на жорстокі побиття, їм було послано передбачення Господа і святого Феодора Тирона. Після цього вони відразу ж зцілилися від усіх ран, що здивувало язичників. Спостерігаючи за цим дивом вони звернулися до Христа, за що були страчені.
Асклепіодот усвідомив, що силою звернути в язичництво святих не вийде, тому вирішив використовувати лестощі, вмовляння і обіцянки. Святі визнали його спробу жалюгідною і у відповідь лише розсміялися, після чого молитвами змусили перекинутися статую Артеміды, чим засудили себе до кривавого мучеництва.
Святих прив'язали до високих дерев'яних кілків, які врили у землю, і обливали киплячою смолою. Вранці 3 березня Євтропія і Клеоніка розіп'яли, а Василіска відправили у Комани Абхазькі, де утримували у в'язниці.
Пізніше мученик постав перед правителем Агріпом, який велів йому принести жертву язичницьким богам. Святий відмовився, за що і поплатився життям. Мощі мученика поховали на зораному полі християни.
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