Праздник 16 февраля: что строго запрещено делать сегодня, все приметы

Какой сегодня праздник. 16 февраля украинцами принято отмечать день Анны Пророчицы, которая упоминается в Новом Завете как женщина, которая принесла младенца Иисуса в Иерусалимский Храм.

Анна была благочестивой вдовой из Иерусалима и в тот день, когда младенца Иисуса его родители принесли в Иерусалимский храм, чтобы принести жертву за родившегося первенца мужского пола, как это предписывает иудейский закон, именно в тот момент в храме была Анна.

В иконописи Анна изображается как "старица 84 лет, еврейского типа, лицом худощава, в хитоне, полуфелони, с покрывалом на голове".

Память Анне совершается вместе с Симеоном Богоприимцем - одним из семидесяти двух ученых толковников-переводчиков, которым египетский царь Птолемей II поручил перевести Священное Писание с еврейского на греческий язык.

Отмечается, когда Симеон переводил Книгу пророка Исаии и прочитал слова "Се Дева во чреве приимет и родит Сына", он подумал, что это явная описка и вместо "Дева" должно стоять "Жена", и посчитал своим долгом исправить текст. Но ангел Господень остановил руку Симеона и уверил его, что он не умрет, пока не убедится в истинности пророчества Исайи.

16 февраля - народные приметы

Много снега в этот день – лето будет дождливым.

Воробьи громко чирикают – весна наступит очень скоро.

Чем быстрее в этот день приступить к делам, тем быстрее придет весна.

16 февраля - запреты дня

В этот день запрещено носить черные вещи

Не рекомендуется конфликтовать и спорить.

Нельзя брать деньги в долг.

16 февраля стоит помолиться Симеону и Анне, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.