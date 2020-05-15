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День Бориса и Глеба: что нельзя делать сегодня, главные приметы

STYLERЖизнь    15.05.2020 - 06:11
День Бориса и Глеба: что нельзя делать сегодня, главные приметы
Праздник 15 мая (фото: pixabay.com)

В этот день отмечаются праздник Бориса и Глеба

Какой сегодня праздник. 15 мая 2020 года отмечается день святых Бориса и Глеба. Они были сыновьями князя Владимира, который окрестил Русь.

Обычно в этот день наши предки заканчивали сеять зерновые культуры. Верили, что пение соловья 15 мая предвещает наступление лета.

Иногда этот день называли также "барыш-день", а святого Бориса — барышником. Купцы бурно праздновали его память в надежде получать за это барыши в течение всего года. Успешный год сулила и удачная продажа чего-либо в этот день.

Раньше было очень много примет, которые были связаны с этой птицей. В эти дни могли сеять огурцы и тыкву. Для урожая овощей, 15 мая перед посевом зарывали в землю перст.

Главные приметы этого дня:

  • Соловей песней разливается – весну провожает, а лето встречает.
  • Если восход ясный – будет лето дождливое.
  • Соловей всю ночь поет – на следующий день будет солнце.
  • На Бориса и Глеба ясный закат – к засушливому лету.
  • Если в Барыш день купец хорошую выручку имеет – весь год в делах везение ждет.
  • Кто утром услышит соловьиные трели – счастливым будет целый год.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя рубить деревья - это принесет несчастье.

Именины сегодня празднуют: Нина, Тамара, Макар.

Ранее мы писали, как называть детей в 2020 году по церковному календарю, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.

Автор: Мария Соловей

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