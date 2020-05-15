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День Бориса та Гліба: що не можна робити сьогодні, головні прикмети

STYLERЖиття    15.05.2020 - 06:11
День Бориса та Гліба: що не можна робити сьогодні, головні прикмети
Свято 15 травня (фото: pixabay.com)

В цей день відзначаються свято Бориса і Гліба

Яке сьогодні свято. 15 травня 2020 року відзначається день святих Бориса і Гліба. Вони були синами князя Володимира, який охрестив Русь.

Зазвичай у цей день наші пращури закінчували сіяти зернові культури. Вірили, що спів солов'я 15 травня передвіщає настання літа.

Іноді цей день називали також "бариш-день", а святого Бориса — баришником. Купці бурхливо святкували його пам'ять в надії отримувати за це прибутки протягом всього року. Успішний рік обіцяв вдалий продаж чого-небудь у цей день.

Раніше було дуже багато прикмет, які були пов'язані з цим птахом. У ці дні могли сіяти огірки та гарбузи. Для врожаю овочів, 15 травня перед посівом заривали в землю перст.

Головні прикмети цього дня:

  • Соловей піснею розливається – проводжає весну, а літо зустрічає.
  • Якщо ясний схід – літо буде дощове.
  • Соловей всю ніч співає – на наступний день буде сонце.
  • На Бориса і Гліба ясний захід – до посушливого літа.
  • Якщо в Баришів день купець добру виручку має – весь рік у справах везіння чекає.
  • Хто вранці почує солов'їні трелі – щасливим буде цілий рік.

Що не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна рубати дерева - це принесе нещастя.

Сьогодні іменини святкують: Ніна, Тамара, Макар.

Раніше ми писали, як називати дітей в 2020 році за церковним календарем, щоб діти росли здоровими і щасливими.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України Праздники
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