Праздник 14 февраля: что категорически нельзя, а что необходимо сделать в этот день

14 февраля 2022 года помимо всемирного Дня святого Валентина в церковном календаре отмечают память мученика Трифона Никейского. В народе этот день называли раньше Трифоновым и придерживались особенных традиций.
Что можно и нельзя делать 14 февраля, приметы, традиции, запреты - читайте ниже в нашем материале Styler.
Существует мнение, что молитвы святому мученику Трифону помогают увеличить прибыль.
Февраль у наших предков считался свадебным месяцем, поэтому девушки просили высшие силы послать им хорошего жениха.
Девушки в этот день гадали на своего суженого. Для этого выходили на улицу и высматривали птиц. Если первыми птицами, которых увидит девушка, будут сороки, то жених будет легкомысленным, вороны - взрослым и строгим, синички - молодым и веселым.
Бездетные женщины в этот день бросали в прорубь на реке букет цветов. Верили, что этот ритуал поможет зачать, выносить и родить здорового ребенка.
Трифона также считали "мышегоном" и проводили специальные обряды для защиты от грызунов. Принято было задабривать кошек, чтобы те помогали бороться с грызунами.
Кардинально менять свою внешность также не лучшая идея, которую можно воплотить 14 февраля.
Если сочетаться браком 14 февраля, это к долгому и счастливому союзу. А если загадать любовное желание, оно непременно сбудется.
Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Тимофей и Трифон. Обязательно поздравьте с праздником друзей и близких с такими именами.
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