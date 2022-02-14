Свято 14 лютого: що категорично не можна, а що необхідно зробити в цей день

14 лютого 2022 року крім Всесвітнього Дня святого Валентина в церковному календарі відзначають пам'ять мученика Трифона Нікейського. У народі цей день називали раніше Трифоновим і дотримувалися особливих традицій.
Що можна і не можна робити 14 лютого, прикмети, традиції, заборони - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Існує думка, що молитви святому мученику Трифону допомагають збільшити прибуток.
Лютий у наших предків вважався весільним місяцем, тому дівчата просили вищі сили послати їм хорошого нареченого.
Дівчата в цей день ворожили на свого судженого. Для цього виходили на вулицю і видивлялися птахів. Якщо першими птахами, яких побачить дівчина, будуть сороки, то наречений буде легковажним, ворони - дорослим і суворим, синички - молодим і веселим.
Бездітні жінки в цей день кидали в ополонку на річці букет квітів. Вірили, що цей ритуал допоможе зачати, виносити і народити здорову дитину.
Трифона також вважали "мишегоном" і проводили спеціальні обряди для захисту від гризунів. Прийнято було задобрювати кішок, щоб ті допомагали боротися з гризунами.
Кардинально міняти свою зовнішність також не найкраща ідея, яку можна втілити 14 лютого.
Якщо поєднуватися шлюбом 14 лютого, це до довгого і щасливого союзу. А якщо загадати любовне бажання, воно неодмінно збудеться.
Василь, Гавриїл, Давид, Микола, Петро, Тимофій і Трифон. Обов'язково привітайте зі святом друзів і близьких з такими іменами.
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