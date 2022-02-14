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Свято 14 лютого: що категорично не можна, а що необхідно зробити в цей день

Автор: Світлана Мащенко

14 лютого 2022 року крім Всесвітнього Дня святого Валентина в церковному календарі відзначають пам'ять мученика Трифона Нікейського. У народі цей день називали раніше Трифоновим і дотримувалися особливих традицій.

Що можна і не можна робити 14 лютого, прикмети, традиції, заборони - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Що потрібно зробити в цей день

Існує думка, що молитви святому мученику Трифону допомагають збільшити прибуток.

Лютий у наших предків вважався весільним місяцем, тому дівчата просили вищі сили послати їм хорошого нареченого.

Дівчата в цей день ворожили на свого судженого. Для цього виходили на вулицю і видивлялися птахів. Якщо першими птахами, яких побачить дівчина, будуть сороки, то наречений буде легковажним, ворони - дорослим і суворим, синички - молодим і веселим.

Бездітні жінки в цей день кидали в ополонку на річці букет квітів. Вірили, що цей ритуал допоможе зачати, виносити і народити здорову дитину.

Трифона також вважали "мишегоном" і проводили спеціальні обряди для захисту від гризунів. Прийнято було задобрювати кішок, щоб ті допомагали боротися з гризунами.

Що суворо заборонено сьогодні

  • Виносити сміття, інакше разом з ним можна позбутися щастя.
  • Спізнюватися - це загрожує сварками.
  • Ставити свічки за упокій, щоб в будинок не прийшло горе.
  • Митися, щоб здоров'я не змити.
  • Не можна обманювати, тому що людину спіткає та ж доля.
  • Сваритися, лаятися, ображати кого-небудь.
  • Брати в руки гострі предмети, інакше можна здоров'я "обрізати".
  • Переступати через віник, інакше в родині почнуться проблеми з грошима.
  • Проводити день на самоті, інакше так і весь рік пройде.

Кардинально міняти свою зовнішність також не найкраща ідея, яку можна втілити 14 лютого.

Важливі прикмети на 14 лютого

  • Вітряна погода - осінь буде хороша.
  • Зоряне небо - весна настане нескоро.
  • Пішов сніг - чекай дощову весну.
  • Зірки з неба падають - весна буде теплою.
  • Небо на заході алое - день має бути вітряний.
  • Якщо день холодніше попередніх, то весна буде пізньою.

Якщо поєднуватися шлюбом 14 лютого, це до довгого і щасливого союзу. А якщо загадати любовне бажання, воно неодмінно збудеться.

Іменинники сьогодні:

Василь, Гавриїл, Давид, Микола, Петро, Тимофій і Трифон. Обов'язково привітайте зі святом друзів і близьких з такими іменами.

Раніше ми писали, які свята ми відзначатимемо в березні 2022, скільки вихідних нас чекає, і чи будуть переноси робочих днів.

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