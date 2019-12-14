Праздник 14 декабря: все приметы и строгие табу этого дня

14 декабря в православной традиции почитают пророка Наума
Какой сегодня праздник. 14 декабря отдают дань памяти Святому пророку Науму, написавшему одну из книг Ветхого завета. Его относят к одному из 12-ти малых пророков. Наум родился в VII веке до Рождества Христова в Галилее и умер на 45-м году жизни, прожив праведную жизнь.
В Ветхозаветной книге пророка Наума содержится предсказание гибели города Ниневии (Ассирия) за беззакония, а также разрушение Израильского царства.
По народному поверью, Наум является покровителем знаний, разума и добродетели. Издавна верили, что обучение в этот день будет даваться легко и пригодится в дальнейшей жизни.
Именины в этот день празднуют Антон, Дмитрий, Порфирий и Наум.
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