Свято 14 грудня: всі прикмети і суворі табу цього дня

14 грудня у православній традиції вшановують пророка Наума
Яке сьогодні свято. 14 грудня віддають данину пам'яті Святому пророку Науму, який написав одну з книг Старого завіту. Його відносять до одного з 12-ти малих пророків. Наум народився в VII столітті до Різдва Христового у Галілеї і помер на 45-му році життя, проживши праведне життя.
У Старозавітній книзі пророка Наума міститься передбачення загибелі міста Ніневії (Ассирія) за беззаконня, а також руйнування Ізраїльського царства.
За народним повір'ям, Наум є покровителем знань, розуму і доброчесності. Здавна вірили, що навчання в цей день буде даватися легко і стане в нагоді в подальшому житті.
Іменини в цей день святкують Антон, Дмитро, Порфирій і Наум.
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