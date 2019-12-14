Свято 14 грудня: всі прикмети і суворі табу цього дня

Яке сьогодні свято. 14 грудня віддають данину пам'яті Святому пророку Науму, який написав одну з книг Старого завіту. Його відносять до одного з 12-ти малих пророків. Наум народився в VII столітті до Різдва Христового у Галілеї і помер на 45-му році життя, проживши праведне життя.

У Старозавітній книзі пророка Наума міститься передбачення загибелі міста Ніневії (Ассирія) за беззаконня, а також руйнування Ізраїльського царства.

За народним повір'ям, Наум є покровителем знань, розуму і доброчесності. Здавна вірили, що навчання в цей день буде даватися легко і стане в нагоді в подальшому житті.

Іменини в цей день святкують Антон, Дмитро, Порфирій і Наум.

Народні прикмети 14 грудня

Вітер з півночі - чекайте скоро сильних морозів.

Зірки переливаються в небі - буде хуртовина.

А тепла погода у цей день віщує теплу зиму.

Сон у ніч з 13 на 14 грудня може бути віщим - його потрібно запам'ятати, а краще записати в деталях.

Якщо вночі занявчала кішка - до добра і гармонії в домі.

Новий рік 2020: у Києві ввели сувору заборону на період свят

Що рекомендується робити у День пророка Наума

Батькам потрібно помолитися, щоб дитина добре вчився.

Поради, які ви отримаєте 14 грудня, можуть стати в нагоді в майбутньому. До них варто прислухатися.

Категоричні заборони 14 грудня