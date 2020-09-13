Праздник 13 сентября: самые строгие запреты и традиции сегодня

13 сентября в народе называют Куприяновым днем, а православная церковь чтит память мученика епископа Киприана Карфагенского. Другие названия этого дня: Куприян, Журавлинка или Журавлиное вече. Наши предки верили, что сегодня журавли готовятся к перелету на юг и собираются на болотах, чтобы "посоветоваться".

Связан праздник со сбором урожая корнеплодов, а некоторые обряды, традиции и запреты могут быть актуальными и в наше время. Подробнее про этот особенный день - читайте в материале Styler.

Главные традиции и обряды Куприянова дня

Когда-то в этот день начинали собирать урожай корнеплодов - картофеля, моркови, свеклы, а вот репу еще оставляли в поле (но по некоторым сведениям, этот овощ тоже убирали). На стол подавали кушанья из этих овощей.

С 13 сентября можно было ходить за клюквой (журавлиной). Из ягоды варили варенье, сушили. Также высушенные ягоды можно было сложить в мешочек и носить как оберег.

А чтобы собрать побольше ягод, первым за ними должен был идти человек, родившийся 13 сентября. Считалось, что именно он знает, где больше всего клюквы.

Что строго запрещено делать в этот день

В этот день нельзя начинать новые дела, так как они обречены на провал. Нельзя планировать дальние путешествия.

Также в Куприянов день нельзя носить слишком яркую и вычурную одежду.

Дурной приметой считалось выпивать спиртное в этот день.

Нельзя было собирать неспелую клюкву, так как этим вы угождаете нечистой силе.

Важные приметы Журавлиного вече

Если лягушки начали прятаться в воду, это значило, что очень скоро похолодает.

Журавли громко курлыкают - близится дождь.

Птицы сидят нахохлившись - грядет ненастная погода.

В лесу муравьи построили большие муравейники - зима будет суровой.

Если журавли летят низко - зима будет теплой, если высоко - морозной и с метелями.

Увидеть во сне клюкву считалось дурным знаком - к слезам и слухам.

Ранее мы писали, про самый жесткий запрет большого праздника - Усекновения главы Иоанна Предтечи.