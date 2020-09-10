Усекновение главы Иоанна Предтечи: самый жесткий запрет большого праздника

Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября (фото: pixabay.com)

Усекновение главы Иоанна Предтечи является большим церковным праздником

11 сентября в церкви отмечают большой праздник, который сопряжен с очень грустным событием - усекновением главы Ионна Предтечи, который был Крестителем Иисуса Христа. Что категорически нельзя делать в этот день - читайте в материале Styler.

В этот день верующие должны соблюдать строгий пост, чтобы почтить память великого пророка. Считается, что крещением Иисуса пророк Иоанн завершил главное предназначение своей жизни. С этого момента он начал бесстрашно обличать пороки. За это святой и пострадал.

В библейском предании говорится, что правитель Ирод Антипа заключил Предтечу за то, что тот указал на его греховность (Ирод взял супруги жену брата). И любовница Ирода захотела, чтобы тот дал ей голову Крестителя. Правитель исполнил желание: голову Предтечи принесли ей на блюде.

Теперь верующие со всего мира молятся святому пророку, испрашивая защиты от врагов и в случае болезней головы. Но, чтобы молитвы были услышаны, важно правильно проживать этот великий день.

Самым главным запретом праздника является абсолютное табу на любой алкоголь, а пища должна быть максимально скромной. Этот день нужно провести в скорби, вспоминая праведную жизнь Иоанна Крестителя.

В храмах на праздник звучат молебны, в которых просят Бога даровать нам трезвость - физическую и духовную.

Категорически не стоит на Усекновение также делать следующее:

брать в руки колюще-режущие предметы, в частности, ножи,

стричься,

шинковать капусту: она ассоциируется с головой,

плясать, веселиться и петь песни,

есть круглые овощи и фрукты,

подавать к столу кушанья на отдельном блюде.

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