Свято 13 вересня: найсуворіші заборони і традиції сьогодні

13 вересня в народі називають Купріяновим днем, а православна церква вшановує пам'ять мученика єпископа Кипріяна Карфагенського. Інші назви цього дня: Купріян, Журавлинка або Журавлине віче. Наші предки вірили, що сьогодні журавлі готуються до перельоту на південь і збираються на болотах, щоб "порадитися".

Пов'язане свято зі збиранням урожаю коренеплодів, а деякі обряди, традиції і заборони можуть бути актуальними і в наш час. Детальніше про цей особливий день - читайте в матеріалі Styler.

Головні традиції та обряди Купріянова дня

Колись у цей день починали збирати врожай коренеплодів - картоплі, моркви, буряка, а ось ріпу ще залишали в полі (але за деякими даними, цей овоч теж прибирали). На стіл подавали страви з цих овочів.

З 13 вересня можна було ходити по журавлину. З ягоди варили варення, сушили. Також висушені ягоди можна було скласти в сумку і носити як оберіг.

А щоб зібрати побільше ягід, першим за ними мала йти людина, що народилася 13 вересня. Вважалося, що саме вона знає, де найбільше журавлини.

Що суворо заборонено робити в цей день

В цей день не можна починати нові справи, бо вони приречені на провал. Не можна планувати далекі подорожі.

Також в Купріянів день не можна носити занадто яскравий і чудернацький одяг.

Поганою прикметою вважалося випивати спиртне в цей день

Не можна було збирати нестиглу журавлину, бо цим ви догождаєте нечистій силі.

Важливі прикмети Журавлиного віче

Якщо жаби почали ховатися в воду, це означало, що дуже скоро похолодає.

Журавлі голосно курликають - наближається дощ.

Птахи сидять настовбурчившись - до негоди.

У лісі мурахи спорудили великі мурашники - зима буде суворою.

Якщо журавлі летять низько - зима буде теплою, якщо високо - морозною і з хуртовинами.

Побачити уві сні журавлину вважалося поганим знаком - до сліз і чуток.

Раніше ми писали, про найжорсткішу заборону великого свята - Усікновення глави Іоанна Предтечі.