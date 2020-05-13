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Праздник 13 мая: что категорично нельзя делать сегодня, все приметы

STYLERЖизнь    13.05.2020 - 06:04
Праздник 13 мая: что категорично нельзя делать сегодня, все приметы
Праздник 13 мая (коллаж: РБК-Украина)

В этот день православные чтят память святого Якова

Какой сегодня праздник. 13 мая 2020 года наши предки всегда вспоминали о святом Якове. Яков был апостолом, которого упоминали в Ветхом Завете.

В этот день прекращали свататься и начинали готовиться к свадьбам. Также в этот день особое внимание обращали на погоду, по ней определяли погодные условия в ближайшие несколько месяцев.

На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным.

Именинники этого дня: Василий, Игнат, Максим, Никита, Яков.

Главные приметы этого дня:

  • Из березы много сока течет - дождей тоже много будет в летний период.
  • Ночью 13 мая много звезд, и дует теплый ветер с юга - лето будет урожайным и очень теплым.
  • Ночью ветра нет, а на небе много звезд - примета к тому, что стоит ожидать засухи в летний период
  • Если в этот день ясный восход солнца- лето урожайным будет.
  • Солнце закрыто на Востоке облаками - сенокос дождливым будет.
  • Теплая и дождливая погода обещает хороший урожай хлеба.
  • Южный ветер дует - будет плодородное и теплое лето.
  • Тихая и звездная ночь - ждите летом хорошей погоды и урожая.
  • Ясный восход - будет солнечное лето.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • В этот день не отправляйтесь в путешествие.
  • Нельзя ссориться и ругаться, избегайте ссор!

Как мы ранее писали, погода в Украине летом 2020 будет холодной и жаркой, сухой и дождливой одновременно.

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