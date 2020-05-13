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Свято 13 травня: що категорично не можна робити сьогодні, всі прикмети

STYLERЖиття    13.05.2020 - 06:04
Свято 13 травня: що категорично не можна робити сьогодні, всі прикмети
Свято 13 травня (колаж: РБК-Україна)

У цей день православні вшановують пам'ять святого Якова

Яке сьогодні свято. 13 травня 2020 року наші предки завжди згадували про святого Якова. Яків був апостолом, якого згадували в Старому Завіті.

В цей день припиняли свататися і починали готуватися до весіль. Також в цей день особливу увагу звертали на погоду, по ній визначали погодні умови в найближчі кілька місяців.

На Якова спостерігали схід сонця. Якщо небо при цьому було чистим і ясним, то літо мало бути сонячним. А якщо ввечері зірки зійдуть і подме з півдня теплий вітер, то літо буде грізним, зате теплим і рясним.

Іменинники цього дня: Василь, Гнат, Максим, Микита, Яків.

Головні прикмети цього дня:

  • З берези тече багато соку - дощів теж багато буде у літній період.
  • Вночі 13 травня багато зірок, і дме теплий вітер з півдня - літо буде врожайним і дуже теплим.
  • Вночі вітру немає, а на небі багато зірок - прикмета до того, що варто очікувати посухи в літній період
  • Якщо у цей день ясний схід сонця - літо буде врожайним.
  • Сонце закрито на Сході хмарами - сінокіс буде дощовим.
  • Тепла і дощова погода обіцяє гарний врожай хліба.
  • Південний вітер дме - буде родюче і тепле літо.
  • Тиха та зоряна ніч - чекайте літа гарної погоди і врожаю.
  • Ясний схід - буде сонячне літо.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • У цей день не вирушайте в подорож.
  • Не можна сваритися і лаятися, уникайте конфліктів!

Як ми раніше писали, погода в Україні влітку 2020 буде холодною і спекотною, сухою і дощовою одночасно.

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