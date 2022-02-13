Праздник 13 февраля: что строго запрещено, а что нужно сделать в этот особенный день

Что можно и нужно делать на Никиты

Святой проповедовал христианство, жил скромно, постоянно молился об окружающих, осуществлял большое количество добрых дел. Поэтому, чтобы почтить его память, нужно обязательно сделать что-то хорошее, тогда добро вернется вам сторицей.

Считается, то 13 февраля способствует ссорам между людьми. Этим раньше пользовались супруги неверных мужчин, чтобы заговорами и молитвами разорвать порочную связь и вернуть супруга к семье и детям.

Лучшим делом, которое вы можете сделать сегодня, это провести его с семьей. Говорят, если собраться всем вместе, семья будет дружной, а ссор не будет целый год.

Что нельзя делать 13 февраля

Выходить из дому, чтобы на вас не навели порчу.

Браться за тяжелую работу, а также мести в доме, чтобы не вымести счастье за порог.

Быть равнодушным к нуждающимся, иначе сами вскоре можете нуждаться в помощи.

Важные приметы на Никиты Печерского

Днем виднеется иней - ночь будет без снега

Ясная ночь - завтра будет солнечная погода.

Вороны громко кричат - будет метель или снежная буря.

На солнце видно круги - будет урожайный год.

Если в этот день случился пожар, значит на семью навели порчу.

Если человек родился 13 февраля, то будет любить искусство.

Именины в этот день празднуют

Виктор, Никита, Богдан, Кир, Иван, Илья, Клавдий, Виктория. Обязательно поздравьте родных и близких с их праздником.