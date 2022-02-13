Праздник 13 февраля: что строго запрещено, а что нужно сделать в этот особенный день

13 февраля 2022 года в православном календаре почитается память святого Никиты Печерского. В народе Никиту считали хранителем огня, молний, солнца, ему молились для защиты от пожаров и засухи. Этот день имеет свои особенные приметы, запреты, традиции.
Что можно и нельзя делать 13 февраля, обычаи и у кого сегодня день ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.
Святой проповедовал христианство, жил скромно, постоянно молился об окружающих, осуществлял большое количество добрых дел. Поэтому, чтобы почтить его память, нужно обязательно сделать что-то хорошее, тогда добро вернется вам сторицей.
Считается, то 13 февраля способствует ссорам между людьми. Этим раньше пользовались супруги неверных мужчин, чтобы заговорами и молитвами разорвать порочную связь и вернуть супруга к семье и детям.
Лучшим делом, которое вы можете сделать сегодня, это провести его с семьей. Говорят, если собраться всем вместе, семья будет дружной, а ссор не будет целый год.
Если в этот день случился пожар, значит на семью навели порчу.
Если человек родился 13 февраля, то будет любить искусство.
Виктор, Никита, Богдан, Кир, Иван, Илья, Клавдий, Виктория. Обязательно поздравьте родных и близких с их праздником.
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