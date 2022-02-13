Свято 13 лютого: що строго заборонено, а що потрібно зробити в цей особливий день

Що можна і потрібно робити на Микити

Святий проповідував християнство, жив скромно, постійно молився про оточуючих, здійснював велику кількість добрих справ. Тому, щоб вшанувати його пам'ять, потрібно обов'язково зробити щось хороше, тоді добро повернеться вам сторицею.

Вважається, то 13 лютого сприяє сваркам між людьми. Цим раніше користувалися жінки невірних чоловіків, щоб змовами і молитвами розірвати порочний зв'язок і повернути чоловіка до сім'ї і дітям.

Найкраща справа, яку ви можете зробити сьогодні, це провести його з сім'єю. Кажуть, якщо зібратися всім разом, сім'я буде дружною, а сварок не буде цілий рік.

Що не можна робити 13 лютого

Виходити з дому, щоб на вас не навели порчу.

Братися за важку роботу, а також мести в будинку, щоб не вимести щастя за поріг.

Бути байдужим до нужденних, інакше можете самі незабаром зажадати допомоги.

Важливі прикмети на Микити Печерського

Вдень видніється іній - ніч буде без снігу

Ясна ніч - завтра буде сонячна погода.

Ворони голосно кричать - буде заметіль або снігова буря.

На сонці видно кола - буде врожайний рік.

Якщо в цей день сталася пожежа, значить на сім'ю навели порчу.

Якщо людина народилася 13 лютого, то буде любити мистецтво.

Іменини в цей день святкують

Віктор, Микита, Богдан, Кир, Іван, Ілля, Клавдій, Вікторія. Обов'язково привітайте рідних і близьких з їх святом.