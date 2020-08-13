Праздник 13 августа: что запрещено делать сегодня, главные приметы

Эту дату в народе называют Евдокимов день
Какой сегодня праздник. 13 августа (31 июля по старому стилю) православные христиане отмечают день святого Евдокима из Каппадокии.
Евдоким был родом из Каппадокии и жил в IX веке. Воспитывался святой в знатной христианской семье и всю жизнь посвятил служению Богу. Еще в юности он дал обет безбрачия, общаясь из женщин лишь с матерью. Своим долгом он считал заботу о несчастных и обездоленных людях и делал это бескорыстно и не хвастаясь.
В возрасте 33 лет святой Евдоким покинул землю. Перед кончиной он просил об одном: похоронить его в той одежде, которая будет на нем в момент смерти. Как только душа его отлетела, тело его обрело чудотворную силу, от него стали исцеляться больные.
В народе этот день известен как Евдокимово заговенье, так как после него начинался Успенский пост (14–27 августа). Сам же пост не считался "голодным", так как приходился на летний период и можно было разнообразить рацион ягодами, фруктами, овощами и свежей выпечкой из нового урожая.
Именины сегодня празднуют: Антон, Георгий, Иван, Иосиф, Степан, Стефан.
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