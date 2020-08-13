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Свято 13 серпня: що заборонено робити сьогодні, головні прикмети

Четвер 13 серпня 2020 06:02
Свято 13 серпня: що заборонено робити сьогодні, головні прикмети
Свято 13 серпня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Цю дату в народі називають Євдокимів день

Яке сьогодні свято. 13 серпня (31 липня за старим стилем) православні християни відзначають день святого Євдокима з Каппадокії.

Євдоким був родом з Каппадокії і жив у IX столітті. Виховувався святий в знатній християнській родині і все життя присвятив служінню Богові. Ще в юності він дав обітницю безшлюбності, спілкуючись з жінок лише з матір'ю. Своїм обов'язком він вважав турботу про нещасних і знедолених людях і робив це безкорисливо і не вихваляючись.

У віці 33 років святий Євдоким покинув землю. Перед смертю він просив про одне: поховати його в тому одязі, який буде на ньому в момент смерті. Як тільки душа його відлетіла, тіло його знайшло чудотворну силу, від нього стали зцілюватися хворі.

У народі цей день відомий як Евдокимові заговини, через те, що після нього починався Успенський піст (14-27 серпня). Сам же пост не вважався "голодним", бо припадав на літній період і можна було урізноманітнити раціон ягодами, фруктами, овочами та свіжою випічкою з нового врожаю.

Сьогодні Іменини святкують: Антон, Георгій, Іван, Йосип, Степан, Стефан.

Головні прикмети цього дня

  • Сильний вітер на Євдокима – зима буде сніжною.
  • Туман вранці швидко розсіюється – до ясної погоди.
  • Павутиння літає – жаркі дні триватимуть ще довго.
  • Густий туман над лісом – до багатого врожаю грибів.
  • З 12 на 13 серпня сняться віщі сни, які можуть виповниться на дев'ятий день.

Що не можна робити в цей день

  • В цей день не можна здійснювати великих покупок - краще відкласти це на потім.

Як ми раніше повідомляли, у 2021 році українці зможуть отримати затяжні вихідні три рази.

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